Неожиданно и без видимой причины: Под Ровно повесилась школьница

Никаких видимых предпосылок для самоубийства не было, на месте суицида найдена записка.

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В воскресенье, 8 декабря, в Березневском районе Ровенской области в родительском доме повесилась 14-летняя школьница. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Девочка осталась дома одна, в то время как ее мать со своим знакомым пошла в магазин. Когда они вернулись, двери оказались закрыты, пришлось пробираться в дом через подвал. В коридоре мать обнаружила свою дочь повешенной. На место происшествия вызвали скорую, но медикам пришлось констатировать смерть подростка.

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Ни родственники, ни соседи объяснить этот поступок не могут. Школьница воспитывалась хоть и в неполной, но благополучной семье: 42-летняя мать ездила за рубеж на заработки, к уголовной и административной ответственности не привлекалась. Отец умер три года назад. Семья на учете органов полиции, службы по делам детей не состоит и характеризуется положительно, конфликтов между родными не было. Школьницу все знали, как веселую, отзывчивую и хорошую девочку.

На месте события полиция изъяла записку, но ее содержание не разглашается. Ведется следствие.

Напомним, в Херсоне повесился 10-летний мальчик. Ребенок обиделся на родителей из-за отказа купить компьютерную игру и свел счеты с жизнью.

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