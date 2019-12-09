Красные линии от своих. Протесты в Украине

В Киеве прошло вече накануне саммита "нормандской четверки" и встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, акция продолжилась у Офиса президента и превратилась в бессрочную.

Пока Владимир Зеленский готовится к старту встречи в “нормандском формате” в Париже, в Украине активисты протестуют против возможной капитуляции на этих самых переговорах.

Уже даже палаточный лагерь на Банковой возле Офиса президента разбили.

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Нет капитуляции

Несколько тысяч человек в обед 8 декабря пришли на Майдан Независимости, чтобы начертить “красные линии” для Зеленского на переговорах в Париже.

“Сегодня мы пришли с предупреждением, которое можно считать поддержкой. Но если завтра в Париже перейдут красные линии, это будет настоящий день гнева“, - начал вече ведущий со сцены. Читай также: “Докажи, что не лох”: Ветераны Азов митингуют в Париже В митинге приняли участие представители оппозиционных политических сил – Европейская солидарность, Голос, Батьківщина, Свобода. Пришел и пятый президент Украины Петр Порошенко. В начале выступления Порошенко произошел конфуз, в него бросили яйца, но бросавшего быстро задержали сами участники акции.

Порошенко заявил, что акция на Майдане не против Владимира Зеленского, а призвана помочь ему. “Это вече поддержки Украины, единственный, против кого собралось это вече - страна-агрессор и Путин“, - подчеркнул пятый президент.

Требования оппозиции

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Свои требования перед встречей в Париже оппозиционеры озвучили заранее:

- никакой федерализации

- никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса

- никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей

- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину

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- никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Ожидается, что во время саммита в Париже подпишут заранее согласованное коммюнике.

Стража на Банковой

Вечером, 8 декабря, акция протеста переместилась к офису президента на улицу Банковую. Тут активисты установили палатки и заночевали. Говорят, что будут находиться у ОП минимум до брифинга по итогам нормансдкой встречи. То есть до того пока не узнают ее результаты. А дальше уже все будет зависеть от них.

Акция уже напоминает Майдан – развернута полевая кухня, везут теплые вещи, проводят брифинги.

Акции в Париже

В Париже украинцы тоже успели попротестовать против капитуляции на переговорах. В акции принимали участие представители Руха ветеранов Украины.

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