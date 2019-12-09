Красные линии от своих. Протесты в Украине
Пока Владимир Зеленский готовится к старту встречи в “нормандском формате” в Париже, в Украине активисты протестуют против возможной капитуляции на этих самых переговорах.
Уже даже палаточный лагерь на Банковой возле Офиса президента разбили.
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Нет капитуляции
Несколько тысяч человек в обед 8 декабря пришли на Майдан Независимости, чтобы начертить “красные линии” для Зеленского на переговорах в Париже.
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В митинге приняли участие представители оппозиционных политических сил – Европейская солидарность, Голос, Батьківщина, Свобода. Пришел и пятый президент Украины Петр Порошенко. В начале выступления Порошенко произошел конфуз, в него бросили яйца, но бросавшего быстро задержали сами участники акции.
Порошенко заявил, что акция на Майдане не против Владимира Зеленского, а призвана помочь ему. “Это вече поддержки Украины, единственный, против кого собралось это вече - страна-агрессор и Путин“, - подчеркнул пятый президент.
Требования оппозиции
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Свои требования перед встречей в Париже оппозиционеры озвучили заранее:
- никакой федерализации
- никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса
- никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей
- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину
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- никакого прекращения международных судебных процессов против России.
Ожидается, что во время саммита в Париже подпишут заранее согласованное коммюнике.
Стража на Банковой
Вечером, 8 декабря, акция протеста переместилась к офису президента на улицу Банковую. Тут активисты установили палатки и заночевали. Говорят, что будут находиться у ОП минимум до брифинга по итогам нормансдкой встречи. То есть до того пока не узнают ее результаты. А дальше уже все будет зависеть от них.
Акция уже напоминает Майдан – развернута полевая кухня, везут теплые вещи, проводят брифинги.
Акции в Париже
В Париже украинцы тоже успели попротестовать против капитуляции на переговорах. В акции принимали участие представители Руха ветеранов Украины.
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