СБУ снова проводит обыски в одесской мэрии – СМИ

Изымают документы в департаментах финансов и коммунальной собственности.

СБУ снова проводит обыски в одесской мэрии ssu.gov.ua

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Служба безопасности Украины проводит обыски в Одесской мэрии. Об этом сообщает местное издание “Думская“.

Обыски проходят в департаментах финансов и коммунальной собственности. Правоохранители изымают документы в рамках “теплового“ дела. Речь идет о погашении за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому КП “Теплоснабжение г. Одессы“ в коммерческом банке “Надра“.

Долг в размере почти 200 млн грн выкупила у обанкротившегося финансового учреждения компания “Юг-Капитал“, заплатившая за него 84 млн. Это же могла сделать и мэрия Одессы, но городские власти предпочли перечислить бизнесменам 194,5 миллиона, - пишет “Думская“.

Напомним, в конце ноября в мэрии Одессы уже проводили обыски. Сразу в трех департаментах горсовета правоохранители изымали документы.

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