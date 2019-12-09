На Житомирщине из колонии сбежали двое заключенных

Полиция просит помощи в розыске беглецов.

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В Житомирской области двое осужденных сбежали из исправительного учреждения. Сейчас их разыскивает полиция. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

Заключенным удалось выбраться из Райковской исправительной колонии, где они отбывали наказание, в ночь с 8 на 9 декабря.

Первый из беглецов – Моисеенко Николай Николаевич, 07.08.1980 года рождения, уроженец села Маркуша Бердичевского района, проживающий в селе Большая Фосня Овручского района. Мужчина был осужден по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины.

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Его приметы: рост 160 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Был одет в серую куртку.

Второй разыскиваемый – Мазуренко Геннадий Павлович, 20.03.1985 года рождения, уроженец села Заболото Радомышльского района. В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львове вор сбежал из отделения, прихватив оружие полицейского. Также ловкий преступник забрал ключ от райотдела полиции.

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