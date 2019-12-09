В Николаеве на остановке нашли брошенного младенца

Найденный на остановке ребенок находится в родильном отделении городской больницы №5, осмотрена врачами.

В Николаеве на остановке общественного транспорта нашли новорожденного ребенка, о чем сообщило управление здравоохранения городского совета, пишет в понедельник, 9 декабря, УНИАН.

Сегодня ночью неизвестная женщина в приемное отделение городской больницы №5 принесла новорожденную девочку, которая, по её словам, была найдена ею на остановке общественного транспорта, - говорится в сообщении.

Читай также: В Баку родилась девочка с ушами на шее и "рылом" Сейчас ребенок находится в родильном отделении городской больницы №5, осмотрена врачами, выполнены все необходимые мероприятия.

По результатам осмотра, возраст новорожденного составляет одни сутки.

Девочка здорова, её жизни сейчас ничего не угрожает, - уточнили в управлении здравоохранения.

Читай также: Массовое отравление произошло на свадьбе во Львове В управлении здравоохранения Николаевского городского совета отмечают, что во всех родильных домах города, городской детской больницы №2 и городской больницы №5 работают "Окошка жизни" для анонимного приема детей, родители которых не планируют оставить их в семье.

Напомним, в США выставили на продажу в интернете новорожденного ребенка. Новорожденного ребенка выставили на продажу в интернете. Цену за него назначили, скорее, символическую – 500 долларов. Полиция разыскивает автора публикации.

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