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В Николаеве на остановке нашли брошенного младенца

Комментариев: 1
Найденный на остановке ребенок находится в родильном отделении городской больницы №5, осмотрена врачами.
Ребенка нашла женщина
Ребенка нашла женщина
pixabay.com
В Николаеве на остановке общественного транспорта нашли новорожденного ребенка, о чем сообщило управление здравоохранения городского совета, пишет в понедельник, 9 декабря, УНИАН.
Сегодня ночью неизвестная женщина в приемное отделение городской больницы №5 принесла новорожденную девочку, которая, по её словам, была найдена ею на остановке общественного транспорта, - говорится в сообщении. 

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Сейчас ребенок находится в родильном отделении городской больницы №5, осмотрена врачами, выполнены все необходимые мероприятия. 

По результатам осмотра, возраст новорожденного составляет одни сутки. 
 
Девочка здорова, её жизни сейчас ничего не угрожает, - уточнили в управлении здравоохранения. 

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В управлении здравоохранения Николаевского городского совета отмечают, что во всех родильных домах города, городской детской больницы №2 и городской больницы №5 работают "Окошка жизни" для анонимного приема детей, родители которых не планируют оставить их в семье.

Напомним, в США выставили на продажу в интернете новорожденного ребенка. Новорожденного ребенка выставили на продажу в интернете. Цену за него назначили, скорее, символическую – 500 долларов. Полиция разыскивает автора публикации.

 

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Теги: Николаев, ребенок, роддом
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Комментариев (1)
Клаустро    09.12.2019, 18:01
Оценка:  +1
Клаустро
Дай Бог малышу хороших родителей.
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