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Украинские львы улетели в Африку

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Пять украинских львов были переданы в заповедник в Африке.
Львов сначала поселят в карантинную зону
Львов сначала поселят в карантинную зону
Укринформ

В понедельник, 9 декабря, из аэропорта Борисполь в африканский заповедник были отправлены 5 львов, рожденных в Украине. Животные родились в частном зоопарке в Бердянске Сафари. Решение владельцы бизнеса приняли в связи с тем, что львов содержать дорого. Об этом сообщает Укринформ. 

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"Лев и четыре львицы, одна из них - сестра этого льва. Им полтора года, они родились и прожили здесь, но, я думаю, что все согласятся с тем, что львы должны жить в дикой природе. Они будут переселены сначала в карантинное такое местечко, а затем они будут выпущены на территорию площадью 25 гектаров, где они будут чувствовать себя почти как в дикой природе", - сказал Роман Абрамовский.

22 января в Житомире возле медцентра поймали рысь.

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Теги: Украина, Борисполь, лев, Африка
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