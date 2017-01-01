“Поехали?”: Появилось видео, как Зеленский отправляется на переговоры
В Париже начались официальные мероприятия “нормандского саммита”. Президент Украины Владимир Зеленский уже час назад прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Эммануэль Макрон.
Читай также: "Русский царь": Гончаренко раскритиковал мегакортеж Путина
Между тем, в сети появилось видео, где Владимир Зеленский со своей делегацией покидает гостиничный номер и направляется к автомобилю. Видео опубликовало 112 Украина.
На кратком видеоролике видно, как Зеленский в приподнятом настроении шагает коридорами гостиницы и направляется к автомобилю, который отвезет его в Елисейский дворец.
Читай также: Началась встреча Зеленского и Макрона
Остановившись возле авто украинский лидер спросил с улыбкой: “Поехали?”.
После этого он сел в авто и поехал. К слову, украинский лидер появился в Елисейском дворце на автомобиле не представительского класса, что ставит под сомнение его безопасность.
Напомним, Путин прибыл в Елисейский дворец. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж на саммит Нормандской четверки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram