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“Поехали?”: Появилось видео, как Зеленский отправляется на переговоры

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В сети появилось видео Зеленского в Париже.
Зеленский ехал на встречу
Зеленский ехал на встречу
скриншот

В Париже начались официальные мероприятия “нормандского саммита”. Президент Украины Владимир Зеленский уже час назад прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Эммануэль Макрон.

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Между тем, в сети появилось видео, где Владимир Зеленский со своей делегацией покидает гостиничный номер и направляется к автомобилю. Видео опубликовало 112 Украина.

На кратком видеоролике видно, как Зеленский в приподнятом настроении шагает коридорами гостиницы и направляется к автомобилю, который отвезет его в Елисейский дворец.

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Остановившись возле авто украинский лидер спросил с улыбкой: “Поехали?”.

После этого он сел в авто и поехал. К слову, украинский лидер появился в Елисейском дворце на автомобиле не представительского класса, что ставит под сомнение его безопасность.

Напомним, Путин прибыл в Елисейский дворец. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж на саммит Нормандской четверки.

 

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Теги: Зеленский, Путин, нормандский формат
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