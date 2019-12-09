Наравне с хамоном: В Украине запатентовали "гуцульскую овечью брынзу"

Это первый "географиечский бренд", зарегистрированный в Украине по всем европейским правилам.

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Минэкономики выдало свидетельство о регистрации права на использование зарегистрированного указания происхождения товара для сыра “Гуцульская овечья брынза“. Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины.

Министерством развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины выдано свидетельство о регистрации права об использовании зарегистрированного указания происхождения товара - сыр “Гуцульская овечья брынза“. Свидетельство выдано в соответствии с Законом Украины “Об охране прав на указание происхождения товаров“, - говорится в сообщении. Теперь так может называться сыр, произведенный только в определенных частях страны и по строго определенному рецепту.

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Отмечается, что “Гуцульская овечья брынза“ – это первое украинское географическое указание, соответствующее всем европейским требованиям к регистрации и имеющее право на признание в ЕС. Заявка на регистрацию географического указания была подана общественным союзом “Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров“ 19 декабря 2018 года.

По информации портала, “Гуцульская овечья брынза“ изготавливается на высокогорных пастбищах (полонинах) из овечьего молока в соответствии с традициями, которые берут свое начало еще с XV века. Зона производства охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую области и часть Черновицкой.

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Напомним, в конце сентября депутаты усовершенствовали закон о защите географических указаний. Теперь украинские “коньяк“ и “шампанское“ вне закона, но зато появилась возможность юридически защитить от подделок мелитопольскую черешню, карпатский мед и гуцульскую брынзу.

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