Путин сядет напротив Зеленского во время Нормандского саммита
В ходе переговоров лидеров Нормандской четверки Президент Украины Владимир Зеленский будет сидеть напротив президента РФ Владимира Путина. По бокам расположатся лидеры Франции и Германии Эммануэль макрон Макрон и Ангела Меркель. Об этом сообщил кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
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На данный момент продолжается двухсторонняя встреча Зеленского и Меркель. Также известно, что график встреч лидеров уже смещен, как минимум, на час.
«Его превосходительство господин Путин»: Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон pic.twitter.com/TxAlPZLmEI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.
Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока тут разливают воду pic.twitter.com/lbHomDxNPs— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.
Ранее сообщалось о том, что самолет с Путиным приземлился в Париже. “Нормандские переговоры“ станут первой встречей президентов Украины и РФ.
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