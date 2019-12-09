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Путин сядет напротив Зеленского во время Нормандского саммита

Комментариев: 2
Президенты Украины и России сядут напротив друг друга во время Нормандской встречи.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Коллаж фото

В ходе переговоров лидеров Нормандской четверки Президент Украины Владимир Зеленский будет сидеть напротив президента РФ Владимира Путина. По бокам расположатся лидеры Франции и Германии Эммануэль макрон Макрон и Ангела Меркель. Об этом сообщил кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

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На данный момент продолжается двухсторонняя встреча Зеленского и Меркель. Также известно, что график встреч лидеров уже смещен, как минимум, на час.

 

Ранее сообщалось о том, что самолет с Путиным приземлился в Париже. “Нормандские переговоры“ станут первой встречей президентов Украины и РФ.

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Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    09.12.2019, 18:28
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
"Путин сядет". Перечитал несколько раз. Хорошее начало для названия новости.
Антибес    09.12.2019, 18:18
Оценка:  -1
Антибес
Всё правильно.Его Превосходительство Путин со своими союзниками сядут на самых козырных местах.А скоморох Зе расположится перед ними,кувыркаясь на ковре,периодически подсаживаясь к ним чтобы рассказать им свежие анекдоты.)))))
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