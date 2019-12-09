Путин сядет напротив Зеленского во время Нормандского саммита

Президенты Украины и России сядут напротив друг друга во время Нормандской встречи.

В ходе переговоров лидеров Нормандской четверки Президент Украины Владимир Зеленский будет сидеть напротив президента РФ Владимира Путина. По бокам расположатся лидеры Франции и Германии Эммануэль макрон Макрон и Ангела Меркель. Об этом сообщил кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

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На данный момент продолжается двухсторонняя встреча Зеленского и Меркель. Также известно, что график встреч лидеров уже смещен, как минимум, на час.

«Его превосходительство господин Путин»: Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон pic.twitter.com/TxAlPZLmEI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока тут разливают воду pic.twitter.com/lbHomDxNPs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось о том, что самолет с Путиным приземлился в Париже. “Нормандские переговоры“ станут первой встречей президентов Украины и РФ.

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