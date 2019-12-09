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Нормандский саммит: На каких автомобилях прибыли лидеры стран

Комментариев: 5
У Зеленского – самый бюджетный автомобиль, а у Путина – эксклюзивный лимузин.
Лимузин Путина
Лимузин Путина
wikipedia.org

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В Париже лидеры нормандской четверки (Украина, РФ, ФРГ, Франция) съехались в Елисейский дворец для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. СМИ сравнили, на чем во дворец прибыли лидеры четырех государств.

По данным издания “Страна“, президент Украины Владимир Зеленский приехал на “нормандский“ саммит на хэтчбэке Renault Espace с местными номерами EF 645 S. Президент России Владимир Путин воспользовался лимузином Aurus на российских номерах с661вс|799, а канцлера ФРГ Ангелу Меркель привез Merсedes представительского класса.

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В отличие от Меркель, которую автомобиль подвез прямо ко входу, Зеленского высадили далеко от ступенек, где его ждал Макрон. Украинскому лидеру пришлось идти через весь двор ко входу во дворец. Правда, Макрон спустился с лестницы к нему навстречу.

Ангела Меркель приехала на Mercedes - машине немецкой марки.

Машина Меркель
Машина Меркель
ruptly.tv

Зеленский прибыл на Renault Espace.

Машина Зеленского
Машина Зеленского
ruptly.tv

Лимузин Aurus  - российского производства.

Машина Путина
Машина Путина
ruptly.tv

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: нормандская четверка, Париж, Зеленский, Путин, Меркель, Макрон
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Комментариев (6)
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Антибес    09.12.2019, 18:46
Оценка:  0
Антибес
Зе должен был приехать на Таврии.При чём своим ходом из Украины.Только тогда он мог называть себя патриотом.
SaNuK    09.12.2019, 18:37
Оценка:  -2
SaNuK
Это Вашего карлика лимузин увеличивает в размерах, по крайней мере он так думает, а Зе приехал туда вопросы решать, а не понты раскидывать
Nesdeshniy    09.12.2019, 18:40
Оценка:  +2
Nesdeshniy
Пха-ха, у вашего решалы не те позиции на международной арене, а приехать на автомобиле произведенном в своей собственной стране это просто дань инженерам .То, что вы там вщеневмерловке криворукие это ваша проблема.....
SaNuK    09.12.2019, 18:50
Оценка:  0
SaNuK
Конечно, дань инженерам ролс ройса и мерседеса
VVTF2wtf_uebok    09.12.2019, 18:30
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Зелёный Вова нищеброд, чисто на бляхе, как и подобает нищеброду)))
Nesdeshniy    09.12.2019, 18:29
Оценка:  -1
Nesdeshniy
Судя по тенденции зеленый окурок должен был приехать на таврии запарожского автостроительного........
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