Нормандский саммит: На каких автомобилях прибыли лидеры стран

У Зеленского – самый бюджетный автомобиль, а у Путина – эксклюзивный лимузин.

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В Париже лидеры нормандской четверки (Украина, РФ, ФРГ, Франция) съехались в Елисейский дворец для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. СМИ сравнили, на чем во дворец прибыли лидеры четырех государств.

По данным издания “Страна“, президент Украины Владимир Зеленский приехал на “нормандский“ саммит на хэтчбэке Renault Espace с местными номерами EF 645 S. Президент России Владимир Путин воспользовался лимузином Aurus на российских номерах с661вс|799, а канцлера ФРГ Ангелу Меркель привез Merсedes представительского класса.

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В отличие от Меркель, которую автомобиль подвез прямо ко входу, Зеленского высадили далеко от ступенек, где его ждал Макрон. Украинскому лидеру пришлось идти через весь двор ко входу во дворец. Правда, Макрон спустился с лестницы к нему навстречу.

Ангела Меркель приехала на Mercedes - машине немецкой марки.

Машина Меркель ruptly.tv

Зеленский прибыл на Renault Espace.

Машина Зеленского ruptly.tv

Лимузин Aurus - российского производства.

Машина Путина ruptly.tv

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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