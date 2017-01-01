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Коломойский угрожал судьям в баскетбольном матче, где играл его сын

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Вокруг одиозного олигарха Игоря Коломойского разгорается новый скандал, связанный с баскетболом.
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
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Олигарх Игорь Коломойский во время баскетбольного матча с участием клуба “Днепр“, за который выступает его сын Григорий, угрожал судье из-за проигрыша. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Отмечается, что инцидент произошел 1 декабря на матче “Днепр“ – “Киев-Баскет“, проходившем в Днепре. Кроме Игоря Коломойского, старшему судье Андрею Бабику угрожали физической расправой президент БК “Днепр“ Валерий Кондратьев и вице-президент клуба Валерий Гуляев.

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По словам судьи, свидетелями угроз были два его коллеги-арбитры. В то же время охрана в конфликт не вмешивалась.

В ФБУ сообщили, что из-за инцидента баскетбольный клуб “Днепр“ оштрафовали, а его президенту Валерию Кондратьеву запретили посещать следующие две игры команды.

В то же время в БК “Днепр“ любые угрозы со стороны своих должностных лиц отрицают.

Документы по данному инциденту, опубликованные ФБУ:

Запрос ФБУ к БК
Запрос ФБУ к БК "Днепр"
fbu.ua

Ответ БК
Ответ БК "Днепр"
fbu.ua

Ответ БК
Ответ БК "Днепр"
fbu.ua

Решение ФБУ по этому инциденту
Решение ФБУ по этому инциденту
fbu.ua

Решение ФБУ по этому инциденту
Решение ФБУ по этому инциденту
fbu.ua

Напомним, в Харькове состоялась “Вечеринка года“. На юбилей Александра Ярославского пришли Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и другие. Гостей развлекали звезды первой величины, включая Светлану Лободу и Макса Барских.

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Теги: Коломойский, Днепр, баскетбол, угрозы
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