Коломойский угрожал судьям в баскетбольном матче, где играл его сын

Вокруг одиозного олигарха Игоря Коломойского разгорается новый скандал, связанный с баскетболом.

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Олигарх Игорь Коломойский во время баскетбольного матча с участием клуба “Днепр“, за который выступает его сын Григорий, угрожал судье из-за проигрыша. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Отмечается, что инцидент произошел 1 декабря на матче “Днепр“ – “Киев-Баскет“, проходившем в Днепре. Кроме Игоря Коломойского, старшему судье Андрею Бабику угрожали физической расправой президент БК “Днепр“ Валерий Кондратьев и вице-президент клуба Валерий Гуляев.

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По словам судьи, свидетелями угроз были два его коллеги-арбитры. В то же время охрана в конфликт не вмешивалась.

В ФБУ сообщили, что из-за инцидента баскетбольный клуб “Днепр“ оштрафовали, а его президенту Валерию Кондратьеву запретили посещать следующие две игры команды.

В то же время в БК “Днепр“ любые угрозы со стороны своих должностных лиц отрицают.

Документы по данному инциденту, опубликованные ФБУ:

Запрос ФБУ к БК "Днепр" fbu.ua

Ответ БК "Днепр" fbu.ua

Ответ БК "Днепр" fbu.ua

Решение ФБУ по этому инциденту fbu.ua

Решение ФБУ по этому инциденту fbu.ua

Напомним, в Харькове состоялась “Вечеринка года“. На юбилей Александра Ярославского пришли Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и другие. Гостей развлекали звезды первой величины, включая Светлану Лободу и Макса Барских.

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