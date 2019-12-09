Под Киевом автомобиль с военными сбил двоих детей

Машина потеряла управление на повороте и налетела на пешеходов.

После наезда на детей машина перевернулась kv.npu.gov.ua

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В Киевской области, возле села Старое автомобиль Daewoo сбил двух детей, которые находились на обочине. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управление, из-за чего и произошел наезд на пешеходов. После этого машину занесло на обочину, где она налетела на бетонную опору.

В результате дорожной аварии 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время аварии также получили травмы две пассажирки легковушки.

Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП.

Как сообщает ТСН, в машине находились трое военнослужащих: мужчина за рулем и две женщины-пассажирки. По информации ТСН, дети в реанимации. Расследовать обстоятельства аварии будет Государственное бюро расследований.

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Напомним, в Житомирской области полицейский насмерть сбил велосипедиста и скрылся. Полиции удалось установить личность водителя, используя материалы с камер наблюдения, которые зафиксировали автомобиль.

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