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Украина поднялась в индексе человеческого развития

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В мировом рейтинге человеческого развития из 189 стран территорий, которые представлены в Докладе, Украина заняла 88-ю позицию.
За период с 1990 до 2018 года значение индекса человеческого развития Украины увеличилось на 6,3%
За период с 1990 до 2018 года значение индекса человеческого развития Украины увеличилось на 6,3%

Украина демонстрирует прогресс в человеческом развитии несмотря на вооруженный конфликт на Донбассе. Об этом говорится в Программе развития ООН в Украине, передает УНИАН.

Из 189 стран и территорий, которые представлены в Докладе о состоянии человеческого развития за 2019 год, Украина заняла 88-ю позицию.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева отмечает, что Украина демонстрирует прогресс в человеческом развитии несмотря на вооруженный конфликт на востоке и связанные с ним экономические потрясения.

"Украина и украинцы проявили огромную стойкость и желание достичь успеха в этой стране. Об этом свидетельствует растущий в стране индекс человеческого развития (ИЧР). ИЧР постоянно растет в Украине с 2000 года", - заявила Герчева

За период с 1990 до 2018 года значение индекса человеческого развития Украины увеличилось на 6,3%. За этот же период ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине увеличилась на 2,1 года, среднее количество лет обучения увеличилось на 2,2 года, а ожидаемое количество лет обучения выросло на 2,7 года.

Однако уровень жизни, измеряемый валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения Украина, сократился примерно на 25,6% в период между 1990 и 2018 годами. Так, результаты исследования показывают, что сокращение среднего класса, высокий уровень неофициальной и нестабильной занятости, проблемы социальной защиты, эмиграция квалифицированных и молодых работников и ощущение неравенства перед законом усугубляют проблему в Украине и регионе.

Напомним, что ранее Украина улучшила позиции в "рейтинге терроризма". Украина несколько лет подряд улучшает позиции в рейтинге стран, наиболее пострадавших от терроризма.

Также сообщалось, что Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины. Ключевыми факторами для улучшения прогноза стало восстановление валютных резервов Украины и улучшение макроэкономической стабильности страны, отметили в агентстве.

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Теги: Украина, рейтинг, человечество, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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толян04    09.12.2019, 19:39
Оценка:  +3
толян04
еще одна "пэрэмога"
OLES555    09.12.2019, 19:35
Оценка:  +4
OLES555
УЖЕ НЕ ОБЕЗЬЯНЫ!!!
OLES555    09.12.2019, 19:35
Оценка:  +2
OLES555
УЖЕ НЕ ОБЕЗЬЯНЫ!!!
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