Экс-нардеп рассказал, как новое руководство ГАСИ расширило коррупционные схемы вместо борьбы с ними

Откровениями поделился свободовец Игорь Мирошниченко.

Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского, очистки Государственной архитектурно-строительной инспекции от коррупции не произошло, а при назначенном и. о. ее руководителя Александре Строкаче еще больше расцвела.

Об этом говорится во влоге экс-нардепа от ВО “Свобода“ и активиста Игоря Мирошниченко, пишет Апостроф.

“ГАСИ всегда была одним из самых коррумпированных органов страны. Об этом знают не только те, кто работает в строительной отрасли, но и те, кто в силу должностных обязанностей давно должны искоренить коррупцию в Инспекции. Должны, но дополнительные десятки или даже сотни тысяч долларов к чиновничьей зарплате парализуют волю и ослепляют глаза“, – рассказал Мирошниченко.

Он напомнил, что, придя к власти президент Зеленский доверил борьбу с коррупцией в ГАСИ министру по вопросам общин и территорий Алене Бабак, которая поручила возглавить Инспекцию Александру Строкачу.

“Вопреки словам Бабак, Строкач был в системе и хорошо знаком с тем, кто курировал схему вымогательства в строительной отрасли три года – Алексеем Кудрявцевым, которого уволили за коррупцию. Именно Кудрявцев назначил Строкача на ключевую должность центрального аппарата. Строкач контролировал проверки инспекции, а его жена Светлана стала заместителем главы департамента лицензирования ГАСИ. Этот семейный подряд обеспечивал поступление в коррупционную кассу Инспекции миллионов долларов“, – отметил свободовец.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг выдачи разрешения на строительство двух многоэтажек по адресам Кудряшова 8 и 10 в Киеве на месте старых общежитий.

“Национальная академия внутренних дел обращается в ведомство Строкача за разрешением на “реконструкцию“ двух 5-этажных общежитий в 20 и 21-этажные жилые здания. 17 октября ГАСИ дает заказчику отказ из-за несоответствия проекта детальному плану территорий, а его объема работ – виду строительства. Еще множества причин, которые невозможно устранить без решений Киевсовета и законодательных изменений и кучи обстоятельств. Однако через 12 дней, 30 октября, сама ГАСИ “забывает“ обо этих причинах и выдает разрешение на строительство. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что же убедило Инспекцию изменить мнение менее чем за две недели“, – заявил Мирошниченко.

Он привел еще один пример с выдачей разрешений на строительство в Жулянах, возле аэропорта – на улицах Малиновой, Березовой и Колоса. Там компания Zim Capital Group без всякого разрешения и с нарушением всех возможных норм построила два десятка высоток. Потом, уже при Строкаче, получила разрешения для узаконивания самовольного строительства.

“Поверить в то, что подопечный Бабака помогает земельным мошенникам нарушать законодательство бескорыстно – может только наивный. Или Алена Бабак – если она не в доле. Теперь, благодаря нам, она в теме. И имеет полное право спросить Строкача, за сколько он выдал разрешения на Кудряшова и на Жуляны“, – заключил Игорь Мирошниченко.

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