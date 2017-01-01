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В Крыму на заброшенной стройке нашли тело пропавшего подростка

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По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время следователи назначат судебно-медицинские экспертизы.
Полиция аннексированного Крыма
Полиция аннексированного Крыма
depo.ua
 
В Севастополе в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи нашли тело подростка, поиски которого продолжались две недели, сообщает в понедельник, 9 декабря, Интерфакс-Россия.
 
Представитель главного следственного управления СКР по Крыму Ольга Постнова сообщила, что тело юноши нашли в понедельник, 9 декабря. Погибший был в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно, следы насильственный смерти на теле молодого человека отсутствуют.
 
Парень, которому 16 лет, ушел из дома 26 ноября. Его искали полицейские, следователи и добровольцы поискового отряда Лиза Алерт Крым.
 
По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время следователи назначат судебно-медицинские экспертизы для установления причины и времени смерти, изучат обстановку в семье, окружение юноши, а также восстановят события, которые привели к трагедии, заявили в СКР.
 
Как сообщалось, на Большой Житомирской в Киеве обнаружили тело 15-летнего подростка.
 
Еще ранее в Деснянском районе Киева в канализационном коллекторе обнаружили тело подростка.

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Теги: Крым, Севастополь, подростки, тело, убийство
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Источник: korrespondent.net

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