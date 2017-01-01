В Одессе незаконно приватизировали санаторий

Прокуроры областной прокуратуры принимают меры с целью возврата государству имущества санатория им. Пирогова.

В Одессе незаконно приватизировали здание санатория им. Пирогова, расположенного на территории курорта Куяльник, о чем пишет пресс-служба прокуратуры области в понедельник, 9 декабря.

Прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском об отмене незаконного присвоения и возврате государству санаторного комплекса им. Пирогова на территории курорта Куяльник.

Стоимость незаконно приватизированного здания составляет около 1 миллиарда гривен.

"Прокуроры областной прокуратуры принимают меры с целью возврата государству имущества санатория им. Пирогова, расположенного на территории Куяльницкого лимана. Выяснено, что предприятие незаконно оформило право собственности на помещения санатория площадью более 100 тыс кв м стоимостью около 1 млрд грн", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о планах по приватизации на 2020 год.