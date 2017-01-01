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В Одессе незаконно приватизировали санаторий

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Прокуроры областной прокуратуры принимают меры с целью возврата государству имущества санатория им. Пирогова.
Здание санатория
Здание санатория
od.gp.gov.ua
 
В Одессе незаконно приватизировали здание санатория им. Пирогова, расположенного на территории курорта Куяльник, о чем пишет пресс-служба прокуратуры области в понедельник, 9 декабря.
 
Прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском об отмене незаконного присвоения и возврате государству санаторного комплекса им. Пирогова на территории курорта Куяльник.
 
Стоимость незаконно приватизированного здания составляет около 1 миллиарда гривен.
 
"Прокуроры областной прокуратуры принимают меры с целью возврата государству имущества санатория им. Пирогова, расположенного на территории Куяльницкого лимана. Выяснено, что предприятие незаконно оформило право собственности на помещения санатория площадью более 100 тыс кв м стоимостью около 1 млрд грн", - отметили в ведомстве.
 
Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о планах по приватизации на 2020 год.
 
 
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Теги: приватизация, Одесса, прокуратура, Санаторий
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Источник: korrespondent.net

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