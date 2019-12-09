В Париже проходит встреча Зеленского и Путина

Двустороння встреча президентов России и Украины началась по окончанию встречи лидеров нормандской четверки.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проводят в Елисейском дворце свою первую двустороннюю встречу, сообщает ТАСС.

Беседа началась на полях саммита нормандской четверки, в котором участвуют также канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Как ожидается, после этого лидеры снова соберутся вчетвером на рабочий ужин, а затем дадут совместную пресс-конференцию.

В то же время, в Офисе президента сообщают, что саммит "четверки" прервали, чтобы провести встречу Зеленского с Путиным. Позже встреча продолжится в прежнем формате.

Изначально планировалось, что встреча Путина и Зеленского состоится после пресс-конференции, но график саммита поменяли из-за затяжных встреч украинского президента с Макроном и Меркель.

Как сообщает Интерфакс, протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

По словам Ушакова, главное - обсудить на встрече реализацию минских соглашений.

Он не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика. Вместе с тем, министр энергетики Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Встреча нормандской четверки продолжалась около двух с половиной часов. Лидеры стран согласовывали совместное коммюнике.

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