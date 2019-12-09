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В Париже проходит встреча Зеленского и Путина

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Двустороння встреча президентов России и Украины началась по окончанию встречи лидеров нормандской четверки.
Зеленский и Путин впервые проводят двустороннюю встречу
Зеленский и Путин впервые проводят двустороннюю встречу

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проводят в Елисейском дворце свою первую двустороннюю встречу, сообщает ТАСС.

Беседа началась на полях саммита нормандской четверки, в котором участвуют также канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Как ожидается, после этого лидеры снова соберутся вчетвером на рабочий ужин, а затем дадут совместную пресс-конференцию.

В то же время, в Офисе президента сообщают, что саммит "четверки" прервали, чтобы провести встречу Зеленского с Путиным. Позже встреча продолжится в прежнем формате.

Изначально планировалось, что встреча Путина и Зеленского состоится после пресс-конференции, но график саммита поменяли из-за затяжных встреч украинского президента с Макроном и Меркель.

Как сообщает Интерфакс, протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

По словам Ушакова, главное - обсудить на встрече реализацию минских соглашений.

Он не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика. Вместе с тем, министр энергетики Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Встреча нормандской четверки продолжалась около двух с половиной часов. Лидеры стран согласовывали совместное коммюнике.

 

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Теги: Путин, Париж, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Міні_Ми    09.12.2019, 21:44
Оценка:  +3
Міні_Ми
путiнських консервативних тварин дерти в сраку!
Колишній-східняк    09.12.2019, 21:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
Виникає природне питання: якою була мета Володимира Зеленського, який наполягав на зустрічі у Нормандському форматі? Амбіції? Гіпертрофоване самолюбство? Переоцінені можливості?
Letohradek    09.12.2019, 21:43
Оценка:  0
Letohradek
Для квартального барана, сам факт, что он увидел Путена, уже является достижением ))
VSHIVANKA    09.12.2019, 21:30
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ВОТ ИНТЕРЕСНО , ЧТО ПУТИН СДЕЛАЕТ С ЗЕЛЬЦЕМ , ВЫСМОРКАЕТСЯ В НЕГО ИЛИ ПОДОТРЕТСЯ ИМ ?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    09.12.2019, 21:51
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Соснет у Зеленского.
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