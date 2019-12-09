Нормандская встреча в Париже завершилась

Далее в графике саммита значится двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Встреча лидеров нормандской четверки на котрой обсуждалось урегулирование на Донбассе завершилась в Париже, сообщает Елисейский дворец.

Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 и продолжались более двух часов.