Нормандская встреча в Париже завершилась
Далее в графике саммита значится двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
Встреча лидеров нормандской четверки на котрой обсуждалось урегулирование на Донбассе завершилась в Париже, сообщает Елисейский дворец.
Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 и продолжались более двух часов.
Что известно пока о встрече, так это то, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко охарактеризовал атмосферу как "рабочую".
Напомним, на нормандской встрече президент РФ Владимир Путин остановил Владимира Зеленского. Это произошло когда тот попытался сразу в присутствии медиа поднять какой-то вопрос, однако президент Франции Эммануэль Макрон жестом показал ему на журналистов, а Путин поднял руку и сказал, что обсуждения начнутся, когда все выйдут.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент