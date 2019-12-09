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Нормандская встреча в Париже завершилась

Комментариев: 4
Далее в графике саммита значится двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
Встреча в Париже
Встреча в Париже
kremlin.ru
 
Встреча лидеров нормандской четверки на котрой обсуждалось урегулирование на Донбассе  завершилась в Париже, сообщает Елисейский дворец.
 
Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 и продолжались более двух часов.
 
Что известно пока о встрече, так это то, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко охарактеризовал атмосферу как "рабочую".
 
 
Напомним, на нормандской встрече президент РФ Владимир Путин остановил Владимира Зеленского. Это произошло когда тот попытался сразу в присутствии медиа поднять какой-то вопрос, однако президент Франции Эммануэль Макрон жестом показал ему на журналистов, а Путин поднял руку и сказал, что обсуждения начнутся, когда все выйдут.
 
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Теги: Путин, Меркель, переговоры, Париж, встреча, Владимир Зеленский, нормандская четверка, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Міні_Ми    09.12.2019, 21:43
Оценка:  0
Міні_Ми
Усе дуже просто, треба москвабадських чурок дерти в сраку
Антибес    09.12.2019, 21:41
Оценка:  -5
Антибес
ЗЕ сыграли на троих.)))))
Путин_xyйло    09.12.2019, 21:28
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Собрались чтоб выманить Зелю на растерзание чПуйла?
Антибес    09.12.2019, 21:42
Оценка:  -2
Антибес
Тебе то какое дело,бот?Твоё дело сосать у Путина его xyйло и моргать.)))))
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