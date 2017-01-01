Кабмин проверит качество Интернета в детсадах и больницах

Гончарук анонсировал проверку качества Интернета в детсадах, библиотеках, больницах, музеях и других объектах.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах Кабмина уже до конца текущего года проверит качестве интернета во всех социальных объектах. Об этом премьер-министр заявил в понедельник, 9 декабря, на своей странице в Facebook.

"В сотрудничестве со всеми министерствами и другими органами исполнительной власти Минцифра активно собирает информацию на собственном официальном сайте. Каждое ведомство направляет письмо-инструкцию в учреждение, находящееся в его подчинении", - написал Гончарук.

Он также отметил, что еще раньше в Минцифры запустили онлайн-сервис, позволяющий всем гражданам страны оставить отзыв об имеющемся подключении к интернету в школах, и у себя дома.

"Скорость соединения определяется автоматически, достаточно лишь зайти на сайт и пройти экспресс-тест со своего компьютера или смартфона", - добавил Гончарук.

Он также отметил, что правительство уже имеет официальную статистику по подключению к интернету украинских школ. На очереди – детсады, библиотеки, больницы, центры предоставления административных услуг, музеи и другие объекты. По его словам, это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов.

По мнению Гончарука, современный и скоростной интернет в больницах, учебных заведениях или оказание услуг позволит украинцам получать более качественные услуги, а гражданам – не терять связь с государством и друг с другом.

Все в интернет. Как будет жить цифровая Украина

Ранее сообщалось, что более шести миллионов украинцев не охвачены сетями ни одного из операторов интернет-услуг. А министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%.

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