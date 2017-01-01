Акция под Офисом президента продлится до утра

Под ОПУ дежурят сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция диалога.

Акция собралась в связи со встречей нормандской четверки facebook.com/UA.KyivPolice

Под Офисом президента в Киеве продолжается акция Варта на Банковой, представители которой собрались в связи со встречей лидеров нормандской четверки в Париже, о чем сообщает Нацполиция в Facebook.

"Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Полицейские в дальнейшем будут следить за правопорядком до завершения мероприятий", - сказано в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что под ОПУ дежурят сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция диалога.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мерам безопасности.

Вместе с тем ОО Черная гвардия, которое организовало Варту на Банковой, сообщает в Facebook, что участники не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов нормандской встречи.

Как сообщалось, встреча лидеров нормандской четверки, на котрой обсуждалось урегулирование на Донбассе, завершилась в Париже.

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