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Акция под Офисом президента продлится до утра

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Под ОПУ дежурят сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция диалога.
Акция собралась в связи со встречей нормандской четверки
Акция собралась в связи со встречей нормандской четверки
facebook.com/UA.KyivPolice
 
Под Офисом президента в Киеве продолжается акция Варта на Банковой, представители которой собрались в связи со встречей лидеров нормандской четверки в Париже, о чем сообщает Нацполиция в Facebook.
 
"Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано. 
 
 
Полицейские в дальнейшем будут следить за правопорядком до завершения мероприятий", - сказано в сообщении правоохранителей. 
 
Отмечается, что под ОПУ дежурят сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция диалога. 
 
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мерам безопасности.
 
Вместе с тем ОО Черная гвардия, которое организовало Варту на Банковой, сообщает в Facebook, что участники не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов нормандской встречи.
 
Как сообщалось, встреча лидеров нормандской четверки, на котрой обсуждалось урегулирование на Донбассе, завершилась в Париже.

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Теги: Путин, Париж, акция, встреча, нормандская четверка, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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