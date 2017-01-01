Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Альперина надели электронный браслет

Комментариев: 0
Ранее суд избрал для одесского бизнесмена Вадима Альперина меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в более 70 млн грн.
Вадим Альперин
Вадим Альперин
t.me/V_Zelenskiy_official
 
На одесского бизнесмена Вадима Альперина надели электронный браслет после освобождения из СИЗО, что подтвердила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишет УНН.
 
"Да, на Альперина надели электронный браслет", - сообщила она.
 
Как известно, 29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для одесского бизнесмена Вадима Альперина меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в более 70 млн грн.
 
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.
 
 
Детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. 
 
Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Впоследствии задержали и Альперина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, контрабанда, Таможня, Электронный браслет, САП, Вадим Альперин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь