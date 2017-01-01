Ранее суд избрал для одесского бизнесмена Вадима Альперина меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в более 70 млн грн.

На одесского бизнесмена Вадима Альперина надели электронный браслет после освобождения из СИЗО, что подтвердила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишет УНН.

"Да, на Альперина надели электронный браслет", - сообщила она.

Как известно, 29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для одесского бизнесмена Вадима Альперина меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в более 70 млн грн.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.

Детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Впоследствии задержали и Альперина.

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