Венецианская комиссия дала указания Зеленскому по судебной реформе

Решение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек равноценно повторному отбору и должно быть отменено.

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала президенту Владимиру Зеленскому пересмотреть судебную реформу, говорится в решении, размещенном в понедельник на сайте этого консультативного органа СЕ по конституционному праву.

А именно европейские коллеги обеспокоены решением о сокращении численности членов Верховного суда Украины.

"Решение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек равноценно повторному отбору и должно быть отменено", - говорится в рекомендации Венецианской комиссии.

По ее оценке, в последние годы в Украине были приняты меры по реформированию судебной системы, которые пока не были доведены до конца. В результате этих мер процесс отбора судей и новый состав Верховного суда, "заметно улучшились по сравнению с системой, существовавшей ранее", полагает комиссия.

При этом она отметила, что не считает убедительными обоснования для новой реформы Верховного суда, представленные администрацией Зеленского. Комиссия подвергла критике решение о сокращении вдовое состава этого органа.

"Сокращение числа судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного суда, - считает Венецианская комиссия. - В связи с большой нагрузкой (около 70 тыс. дел) Верховный суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6-й Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Ранее сообщалось, что сецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок выразил надежду, что украинская власть учтет выводы "Венецианки" и советы представительства ЕС и изменит закон о судебной реформе.