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Венецианская комиссия дала указания Зеленскому по судебной реформе

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Решение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек равноценно повторному отбору и должно быть отменено.
В Совете Европы раскритиковали реформу суда
В Совете Европы раскритиковали реформу суда
thekievtimes.ua
 
Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала президенту Владимиру Зеленскому пересмотреть судебную реформу, говорится в решении, размещенном в понедельник на сайте этого консультативного органа СЕ по конституционному праву.
 
А именно европейские коллеги обеспокоены решением о сокращении численности членов Верховного суда Украины.
 
 
"Решение о сокращении числа судей Верховного суда до 100 человек равноценно повторному отбору и должно быть отменено", - говорится в рекомендации Венецианской комиссии.
 
По ее оценке, в последние годы в Украине были приняты меры по реформированию судебной системы, которые пока не были доведены до конца. В результате этих мер процесс отбора судей и новый состав Верховного суда, "заметно улучшились по сравнению с системой, существовавшей ранее", полагает комиссия.
 
При этом она отметила, что не считает убедительными обоснования для новой реформы Верховного суда, представленные администрацией Зеленского. Комиссия подвергла критике решение о сокращении вдовое состава этого органа. 
 
"Сокращение числа судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного суда, - считает Венецианская комиссия. - В связи с большой нагрузкой (около 70 тыс. дел) Верховный суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6-й Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод".
 
Ранее сообщалось, что сецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок выразил надежду, что украинская власть учтет выводы "Венецианки" и советы представительства ЕС и изменит закон о судебной реформе.
 
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Теги: судебная реформа, Верховный Суд, Владимир Зеленский, Венецианская комиссия, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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