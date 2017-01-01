Украина поблагодарила членов ООН за поддержку резолюции по Крыму

Киев выразил благодарность странам, которые проголосовали за резолюцию о проблеме милитаризации аннексированного Крыма Россией.

Украина поблагодарила государства, которые поддержали резолюцию ООН по Крыму 9 декабря, сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

Как известно, резолюция касается проблем милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма.

"Мы искренне благодарим все государства-члены, которые сегодня выступили соавтором и поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, касающийся проблемы милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма и некоторых районов Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.

Еще сообщалось, что в России считают, что украинская сторона специально увязала дату голосования по резолюции с проходящим в Париже саммитом.

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