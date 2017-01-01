Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Париже по газу не договорились - Витренко

Комментариев: 0
Исполнительный директор Нафтогаза сообщил о договоренности продолжить переговоры по транзиту газа.
За газовые переговоры в Париже отвечали Витренок и Оржель
За газовые переговоры в Париже отвечали Витренок и Оржель
facebook.com/novoyevremya

На саммите нормандской четверки в Париже Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газовому вопросу. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, пишет ТАСС.

"С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", - отметил он.

Витренко добавил, что вопрос о заключении транзитного договора по газу между Украиной и Россией требует дальнейших переговоров сторон в различных форматах.

"Я думаю, продолжатся двусторонние переговоры, с одной стороны, трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах заключения транзитного контракта.

Кроме того, Витренко заверил, что "обнуления" претензий не будет.

В то же время КоммерсантЪ пишет, что Украина и Россия договорились о дальнейшем транзите газа, но никакие детали не сообщаются.

В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер. В киевскую делегацию кроме Витренко также вошел министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Тем временем, лидеры нормандского формата продолжают встречу в виде делового ужина. По его итогам запланирована пресс-конференция.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, транзит газа, газовые переговоры, нормандская четверка, нормандская встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь