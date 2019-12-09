Аваков о нормандском саммите: Все идет правильно
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который входит в состав украинской делегации на переговорах в нормандском формате в Париже, позитивно оценивает их ход.
Ранее СМИ сообщали, что советники лидеров переговоров нормандской четверки удалялись, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.
По информации УП, Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли. "Относительно границы зашли в штыки и не договорились", - сказал собеседник издания.
На данный момент лидеры "четверки" проводят деловой ужин в качестве продолжения саммита.
Сама встреча при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продолжалась около 2,5 часов. После этого саммит был прерван для проведения встречи Зеленского и Путина.
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