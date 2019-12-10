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Обмен пленными, разведение войск и выборы на Донбассе: Подробности из Парижа

Комментариев: 2
По предварительным договоренностям, обмен военнопленными состоится до 31 декабря 2019 года.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин пришли к компромиссу по вопросу обмена военнопленными. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на собственный источник в украинской делегации.

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“На встрече лидеров “нормандской четверки“ в Париже президенты Украины и России предварительно договорились провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года“ - говорится в сообщении. 

  • Разведение войск на оккупированном Донбассе

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Путин требовал разведения войск по всей линии столкновения. Зеленский ответил категорическим отказом.

“Путин предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, но в итоге договорились о трех участках разведения“ - отметили СМИ.

  • Выборы на Донбассе

Зеленский и Владимир Путин не договорились о проведении выборов на оккупированном Донбассе.

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“Зеленский предлагал провести выборы через полтора суток после вывода иностранных войск из Донбасса, но Путин на это не согласился“ - отмечено в сообщении.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: Путин, Зеленский, договоренности
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Комментариев (3)
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ПротивЛжи    10.12.2019, 00:01
Оценка:  0
ПротивЛжи
Не понимаю - "Зачем Зеленский, приезжал в Париж?" Ведь помощники президентов, предварительно договорились об отводе войск по всей линии соприкосновения? Взять и всех просто кинуть! В том числе нас жителей Украины, обещая мир. Обмен конечно хорошо, но граждан России среди них уже нет.
ПротивЛжи    10.12.2019, 00:06
Оценка:  0
ПротивЛжи
Все удерживаемые лица в украинских тюрьмах это граждане Украины, в основном с Донбасса и это вопрос по обмену, вполне можно было решить в Минске с представителями ЛДНР, а не отвлекать этой пустой и безполезной встречей - занятых и важных людей. Это, не серьезно! Слабак!
whitewo00    10.12.2019, 00:43
Оценка:  -1
whitewo00
Что там новые методички подъехали? А как же история что зеленского втроем нагибать будут? Теперь переобувайтесь господа нагибатели. Медвидь и ко
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