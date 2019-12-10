Обмен пленными, разведение войск и выборы на Донбассе: Подробности из Парижа

По предварительным договоренностям, обмен военнопленными состоится до 31 декабря 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин пришли к компромиссу по вопросу обмена военнопленными. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на собственный источник в украинской делегации.

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“На встрече лидеров “нормандской четверки“ в Париже президенты Украины и России предварительно договорились провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года“ - говорится в сообщении.

Разведение войск на оккупированном Донбассе

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Путин требовал разведения войск по всей линии столкновения. Зеленский ответил категорическим отказом.

“Путин предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, но в итоге договорились о трех участках разведения“ - отметили СМИ.

Выборы на Донбассе

Зеленский и Владимир Путин не договорились о проведении выборов на оккупированном Донбассе.

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“Зеленский предлагал провести выборы через полтора суток после вывода иностранных войск из Донбасса, но Путин на это не согласился“ - отмечено в сообщении.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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