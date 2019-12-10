Обмен пленными, разведение войск и выборы на Донбассе: Подробности из Парижа
Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин пришли к компромиссу по вопросу обмена военнопленными. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на собственный источник в украинской делегации.
Читай также: О чем договорились Зеленский и Путин: Пресс-конференция
“На встрече лидеров “нормандской четверки“ в Париже президенты Украины и России предварительно договорились провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года“ - говорится в сообщении.
- Разведение войск на оккупированном Донбассе
Читай также: Исторический момент: Переговоры Зеленского и Путина в фото
Путин требовал разведения войск по всей линии столкновения. Зеленский ответил категорическим отказом.
“Путин предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, но в итоге договорились о трех участках разведения“ - отметили СМИ.
- Выборы на Донбассе
Зеленский и Владимир Путин не договорились о проведении выборов на оккупированном Донбассе.
Читай также: Нормандская встреча в Париже завершилась
“Зеленский предлагал провести выборы через полтора суток после вывода иностранных войск из Донбасса, но Путин на это не согласился“ - отмечено в сообщении.
Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.