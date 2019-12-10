Вопрос Крыма на нормандском саммите не обсуждался

Переговоры лидеров стран Нормандской четверки прошли успешно, заверила пресс-секретарь украинского лидера.

В Париже состоялась первая встреча Зеленского с Путиным



Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила журналистам, что переговоры в Париже 9 декабря прошли очень успешно, вопрос Крыма не обсуждался.





По ее словам, украинский лидер сумел изложить все свои позиции, которые он озвучивал ранее. "Я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно", – сказала Мендель, передает ТАСС

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского отметила, что вопрос Крыма на переговорах лидеров стран нормандского формата не обсуждался.



"Пока не планируется (обсуждать вопрос Крыма – ред.)", – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



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