"Договорились договариваться": Глава Нафтогаза Витренко из Парижа

Глава Нафтогаза прокомментировал результаты встречи.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко прокомментировал результаты переговоров "нормандской встречи" по вопросам газа. Об этом сообщает Громадське.

Договорились договариваться - подчеркнул он

Детали переговоров Витренко не раскрыл. По его мнению, результаты будут ясны со временем.

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"Этот вопрос очень субъективный. Я не могу однозначно сказать - посмотрим. Посмотрим, когда продолжатся двусторонние, с одной стороны, переговоры, с другой стороны трехсторонний формат у нас есть с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться", - подчеркнул он.

Чиновник подчеркнул, "Украина не будет обнулять претензии к РФ" в международных арбитражах.

"Домовилися продовжувати домовлятися" — виконавчий директор Нафтогазу Вітренко про переговори з Росією щодо газу pic.twitter.com/m6P2IlOMT4 — hromadske (@HromadskeUA) 9 декабря 2019 г.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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