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"Договорились договариваться": Глава Нафтогаза Витренко из Парижа

Комментариев: 1
Глава Нафтогаза прокомментировал результаты встречи.
Витренко подчеркнул, украинская сторона аргументировала законность своих требований
Витренко подчеркнул, украинская сторона аргументировала законность своих требований
Скриншот

Глава Нафтогаза Юрий Витренко прокомментировал результаты переговоров "нормандской встречи" по вопросам газа. Об этом сообщает Громадське. 

Договорились договариваться - подчеркнул он

Детали переговоров Витренко не раскрыл. По его мнению, результаты будут ясны со временем. 

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"Этот вопрос очень субъективный. Я не могу однозначно сказать - посмотрим. Посмотрим, когда продолжатся двусторонние, с одной стороны, переговоры, с другой стороны трехсторонний формат у нас есть с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться", - подчеркнул он.

Чиновник подчеркнул, "Украина не будет обнулять претензии к РФ" в международных арбитражах.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: Витренко, газ, нормандские переговоры
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Комментариев (1)
Boxerogos    10.12.2019, 00:21
Оценка:  -1
Boxerogos
Договорились договариваться?А разве этого мало?Это прогресс!
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