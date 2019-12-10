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В Париже договорились об обмене пленными - СМИ

Комментариев: 2
Зеленский и Путин договорились провести следующий обмен удерживаемыми до конца года, пишут СМИ.
Журналисты заждались итоговую пресс-конференцию
Журналисты заждались итоговую пресс-конференцию

В ходе саммита лиедров нормандской четверки в Париже в понедельник, 9 декабря, предварительно договорились провести следующий обмен пленных до конца года. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источник в украинской делегации.

По данным издания, токого соглашения достигли президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин.

В то же время, РБК-Украина со ссылкой на источник в украинской делегации сообщает, что по итогам саммита подпишут коммюнике декларативного характера.

"Это только начало диалога", - сказал собеседник.

Ранее СМИ сообщили проблемные вопросы на переговорах в Париже: разведение войск на Донбассе, проведение выборов и контроль на границе.

Также в Париже не смогли договориться по газовым вопросам. Было принято решение продолжить переговоры.

 

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Теги: Париж, обмен пленными, минские договоренности, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ведмідь***    10.12.2019, 00:16
Оценка:  -2
Ведмідь***
Россия, уже получила всех своих граждан - когда недавно вернула украинских моряков. Сейчас в украинских тюрьмах находятся только граждане Украины, которых хотят получить представители ЛДНР. И этот вопрос вполне можно было решить без Путина, Меркель и Макрона - в Минске, с повстанцами ЛДНР.
Graddfeydd    10.12.2019, 00:27
Оценка:  +2
Graddfeydd
С шестерками вопросы не решаются - все равно без команды из Москвы доморощенные гауляйтеры ОРДЛО никаких решений сами не принимают.
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