В Париже договорились об обмене пленными - СМИ

Зеленский и Путин договорились провести следующий обмен удерживаемыми до конца года, пишут СМИ.

В ходе саммита лиедров нормандской четверки в Париже в понедельник, 9 декабря, предварительно договорились провести следующий обмен пленных до конца года. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источник в украинской делегации.

По данным издания, токого соглашения достигли президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин.

В то же время, РБК-Украина со ссылкой на источник в украинской делегации сообщает, что по итогам саммита подпишут коммюнике декларативного характера.

"Это только начало диалога", - сказал собеседник.

Ранее СМИ сообщили проблемные вопросы на переговорах в Париже: разведение войск на Донбассе, проведение выборов и контроль на границе.

Также в Париже не смогли договориться по газовым вопросам. Было принято решение продолжить переговоры.

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