Саммит нормандской четверки завершился

Ужин продолжался более часа. Теперь ожидается пресс-конференция по итогам нормандской встречи.

Саммит пошел не по запланированному графику

Рабочий ужин лидеров стран нормандской четверки завершился, сообщили в Елисейском дворце.

Он продолжался около более часа. Таким образом, нормандский саммит без учета двусторонних встреч занял 3,5 часа.

Как ожидается, президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский дадут совместную пресс-конференцию, на которой расскажут об итогам саммита.

Ранее СМИ сообщили проблемные вопросы на переговорах в Париже: разведение войск на Донбассе, проведение выборов и контроль на границе.

При этом сообщалось, что договорились провести обмен удерживаемыми лицами до конца года.

Также в Париже не смогли договориться по газовым вопросам. Было принято решение продолжить переговоры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet