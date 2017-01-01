Названа дата проведения новой нормандской встречи

Очередная встреча лидеров стран Нормандского формата должна состояться в течение четырех месяцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что очередная встреча в нормандском формате должна состояться в течение четырех месяцев. Об этом политик заявил во время пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже во вторник, 10 декабря.



"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал он.



Французский лидер отметил, что во многих отношениях стороны достигли прогресса: "Во многих отношениях мы достигли прогресса".



Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Предыдущая встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года.

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