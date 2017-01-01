Путин о переговорах по Донбассу: Есть потепление

Российский президент считает, что процесс урегулирования ситуации на Донбассе развивается в правильном направлении.

Президент России Владимир Путин констатировал "потепление" в ситуации с урегулированием кризиса на Донбассе. Об этом политик заявил во время пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже во вторник, 10 декабря.

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"Если потепление? Я думаю, что да. Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось", - сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что "процесс развивается в правильном направлении".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

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