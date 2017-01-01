В Париже договорились о расширении мандата ОБСЕ

Миссия ОБСЕ на Донбассе будет действовать 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Нормандская четверка договорилась о расширении мандата ОБСЕ на Донбассе. Об этом на пресс-конференции после встречи в нормандском формате заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель заявила, что лидеры нормандской четверки договорились о расширении мандата ОБСЕ на Донбассе.

Теперь миссия будет действовать не 12 часов в сутки, как это было ранее, а 24 часа, 7 дней в неделю.

Ранее СМИ сообщили проблемные вопросы на переговорах в Париже: разведение войск на Донбассе, проведение выборов и контроль на границе.

Также в Париже не смогли договориться по газовым вопросам. Было принято решение продолжить переговоры.

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