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В Париже договорились о расширении мандата ОБСЕ

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Миссия ОБСЕ на Донбассе будет действовать 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Нормандская четверка в Париже
Нормандская четверка в Париже
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Нормандская четверка договорилась о расширении мандата ОБСЕ на Донбассе. Об этом на пресс-конференции после встречи в нормандском формате заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель заявила, что лидеры нормандской четверки договорились о расширении мандата ОБСЕ на Донбассе.

Теперь миссия будет действовать не 12 часов в сутки, как это было ранее, а 24 часа, 7 дней в неделю.

Ранее СМИ сообщили проблемные вопросы на переговорах в Париже: разведение войск на Донбассе, проведение выборов и контроль на границе.

Также в Париже не смогли договориться по газовым вопросам. Было принято решение продолжить переговоры.

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Теги: Меркель, ОБСЕ, Миссия ОБСЕ на Донбассе, нормандская четверка
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Источник: korrespondent.net

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