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Меркель назвала самый сложный вопрос переговоров

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Лидерам нормандской четверки удалось достичь соглашения о продлении закона об особом статусе Донбасса.
Меркель назвала самый сложный вопрос переговоров

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала вопрос о продлении особого статуса Донбасса самым тяжелым пунктом в ходе переговоров нормандской четверки, прошедших в понедельник, 9 декабря, в Париже.

"Самый тяжелый пункт мы также сегодня обговорили – это воплощение минских договоренностей. Речь идет о специальном статусе, его сроки будут продлены. Мы должны воплотить все пункты минских договоренностей с одной целью: чтобы провести местные выборы, которые будут приняты ОБСЕ", - сказала Меркель на итоговой пресс-конференции.

По ее словам, лидеры нормандской четверки смогли преодолеть "затишье" в усилиях по урегулированию на Донбассе.

"Мы сегодня преодолели период затишья. Мы, разумеется, продолжим двигаться дальше на этом пути", - отметила Меркель. 

Все достигнутые на встрече договоренности опубликованы в итоговом коммюнике.

 

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Теги: Меркель, особый статус Донбасса, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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