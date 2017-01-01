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Зеленский: Вопрос транзита газа разблокирован

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Президенты Украины и России подняли вопрос о продлении контракта на транзит газа на двусторонней встрече.
Зеленский: Вопрос транзита газа разблокирован

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита нормандской четверки сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным вопрос транзита газа был разблокирован.

"На двусторонней встрече с президентом Российской Федерации мы говорили об этом… Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора про транзит газа, потому что это очень важно для всех", - сказал Зеленский.

Путин, в свою очередь, снова пообещал 25%-ю скидку для Украины при прямых поставках газа.

Ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что в Париже договорились продолжать переговоры по газовому вопросу. 

 

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Теги: газ, транзит газа, газовые переговоры, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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