Зеленский назвал самые сложные вопросы саммита

По итогам нормандской встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми сложными вопросами прошедшего 9 декабря в Париже нормандского саммита стали – проведение местных выборов на Донбассе и контроль за государственной границей Украины. Об этом политик сказал во время пресс-конференции по итогам саммита во вторник, 10 декабря.



По словам украинского лидера, у него с президентом России Владимиром Путином разные взгляды на счет передачи границы.

"У нас с президентом РФ совершенно разный взгляд по поводу передачи границы. Когда это возможно. Президент РФ говорит о том, что в Минске подписано, то что бывший президент подписывал - это о передаче границы после выборов. Я говорю о том, чтоб передача границы - была до проведения местных выборов. Мне кажется, я аргументировано говорю, но пока у нас разные взгляды. Мне кажется в этих вопросах мы обязаны найти выход, иначе мы не сдвинемся далеко", - заявил Зеленский.



Путин, отвечая на вопрос контроля на границе и последовательности шагов, снова подчеркнул необходимость придерживаться минских соглашений. Российский президент призвал "не вскрывать их и не поддавать ревизии, потому что в них все пункты плотно увязаны между собой".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

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