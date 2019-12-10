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Зеленский о Париже: Больше хотелось решить проблем

Комментариев: 1
Украинскому президенту мало достигнутого на сегодняшней встрече, он рассчитывает на большее на следующей.
Зеленский о Париже: Больше хотелось решить проблем

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в Париже заявил, что хотел бы решить больше проблем.

"Многие вопросы поднимались. Мне мои коллеги сказали, что это очень хороший, очень хороший результат для первой встречи. Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем. Все эти сложные вопросы мы обсудили, они все были на повестке дня. Это главное, потому что если мы говорим, то нет замороженного конфликта", - сказал Зеелнский.

При этом он отметил, что на встрече не удалось решить многие вопросы. Одним из таких вопросов стало восстановление полного контроля Украины над госграницей с Россией на Донбассе.

"К сожалению, этот вопрос не удалось решить. Уверен, мы вернемся к этому вопросу на следующей встрече в нормандском формате через четыре месяца", - подчеркнул президент.

При этом президент Украины заявил, что в ходе саммита удалось не только поговорить, но и договориться о конкретных шагах и сроках их выполнения. 

Все достигнутые на встрече договоренности опубликованы в итоговом коммюнике.

 

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Теги: Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Міні_Ми    10.12.2019, 02:21
Оценка:  0
Міні_Ми
с початку було ясно що з кремлiвським монголотатарином домовлятися нема про що
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