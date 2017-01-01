А у нас в квартире газ: Путин предложил Украине скидку

Российский лидер заявил, что Украина может получить 25%-ную скидку на газ, в случае если Киев с Москвой договорятся о "совместной работе".

"Помните детский стишок. "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной работе - может быть на 25% дешевле, нежели сегодня получает конечный потребитель (промышленный потребитель - ред.)", – заявил Путин.



Президент РФ подчеркнул, что именно промышленный потребитель "требует снижения цены на газ".





Напомним, 9 декабря в Париже "Цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотированной цены – это обычная экономическая логика", – отметил Путин.Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки . Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике

Президент России Владимир Путин ответил стихотворением на вопрос журналиста о газе в ходе пресс-конференции по итогам саммита нормандской четверки в Париже.