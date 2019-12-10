Размораживания ситуации на Донбассе ждать пока не стоит – Макрон

Результатом встречи в нормандском формате будет краткосрочный прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что результатом встречи в нормандском формате в Париже 9 декабря будет краткосрочный прогресс по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и по прекращению огня на Донбассе.



"Что касается размораживания, я не думаю, что об этом может идти речь, потому что мы видим, что каждый день, каждую неделю новые жертвы. И даже сегодня, когда мы говорим, в контактной зоне были жертвы", - сказал политик во время пресс-конференции по итогам саммита в ночь на вторник, 10 декабря.



Вместе с тем Макрон назвал важным этапом встречу в нормандском формате, поскольку это первая такая встреча за последние три года.



"Мы показываем формат дипломатический и его важность, потому что только дипломатический формат может обеспечить правильное внедрение минских договоренностей", - отметил французский лидер.



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