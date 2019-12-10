Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Размораживания ситуации на Донбассе ждать пока не стоит – Макрон

Комментариев: 3
Результатом встречи в нормандском формате будет краткосрочный прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.
Французский президент Эммануэль Макрон
Французский президент Эммануэль Макрон
kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что результатом встречи в нормандском формате в Париже 9 декабря будет краткосрочный прогресс по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и по прекращению огня на Донбассе.
 
"Что касается размораживания, я не думаю, что об этом может идти речь, потому что мы видим, что каждый день, каждую неделю новые жертвы. И даже сегодня, когда мы говорим, в контактной зоне были жертвы", - сказал политик во время пресс-конференции по итогам саммита в ночь на вторник, 10 декабря.
 
Вместе с тем Макрон назвал важным этапом встречу в нормандском формате, поскольку это первая такая встреча за последние три года. 
 
"Мы показываем формат дипломатический и его важность, потому что только дипломатический формат может обеспечить правильное внедрение минских договоренностей", - отметил французский лидер.
 
Напомним, Макрон заявил, что между Украиной и Россией восстанавливаются дипломатические отношения. Он позитивно оценил первую встречу президентов Украины и РФ. Очередная встреча в нормандском формате, по словам Макрона, должна состояться в течение четырех месяцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: нормандская четверка, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Іван-Сірко    10.12.2019, 03:06
Оценка:  -1
Іван-Сірко
Украину представляли Жи.ды, т.е. Слуги Израиля
Іван-Сірко    10.12.2019, 03:00
Оценка:  -1
Іван-Сірко
Макарон как и Зеленэто Слуги Ротшильдов
TarasChuprynka    10.12.2019, 03:00
Оценка:  +1
TarasChuprynka
Можна сказать Зеленский выдержал экзамен на вшивость.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь