Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За убийство курицы украинца осудили на пять лет

Комментариев: 0
В Днепропетровской области мужчина с особой жестокостью убил птицу на глазах у ребенка.
За убийство курицы - в тюрьму
За убийство курицы - в тюрьму
Reuters (архив)

Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за убийство курицы, говорится в приговоре суда.
 
Отмечается, что злоумышленник убил птицу в городе Перещепино на глазах у ребенка с особой жестокостью, а видео убийства было опубликовано в социальной сети.
 
Мужчина схватил курицу в руку и начал бить стеклянной бутылкой. После этого он швырнул ее на землю и ударил ногой, после чего поймал птицу и, держа рукой за крыло, причинял физическую боль, от которой она начала громко кричать. Живодер еще трижды ударил курицу о землю, в результате чего она умерла.
 
Мужчину осудили за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего. Ему назначили пять лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, ранее житель Одессы получил семь лет тюрьмы за издевательства над котятами, а жителя Луцка приговорили к пяти годам лишения свободы за жестокое обращение с котенком.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, курица, убийство, Днепропетровская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь