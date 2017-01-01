За убийство курицы украинца осудили на пять лет

В Днепропетровской области мужчина с особой жестокостью убил птицу на глазах у ребенка.



Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за убийство курицы, говорится в приговоре суда.



Отмечается, что злоумышленник убил птицу в городе Перещепино на глазах у ребенка с особой жестокостью, а видео убийства было опубликовано в социальной сети.



Мужчина схватил курицу в руку и начал бить стеклянной бутылкой. После этого он швырнул ее на землю и ударил ногой, после чего поймал птицу и, держа рукой за крыло, причинял физическую боль, от которой она начала громко кричать. Живодер еще трижды ударил курицу о землю, в результате чего она умерла.



Мужчину осудили за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего. Ему назначили пять лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

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