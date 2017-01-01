Зеленский раскрыл детали газовых переговоров

Украинский президент подчеркнул, что речь уже не идет о контракте на транзит российского газа на один год.



Вероятность подписать контракт на транзит газа с Россией на несколько лет после двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стала больше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после нормандского саммита в Париже, сообщает Офис президента в ночь на 10 декабря.



По словам главы государства, у Украины появилось больше шансов подписать контракт, который будет выгоден нашей стране. Зеленский подчеркнул, что речь уже не идет о контракте на один год.

"Не говорится о контракте на один год, все сняли это с обсуждения. Речь идет о периоде сколько-то лет, я так думаю, будет больше. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе – на 10 годах. Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном году, а мы настаиваем на десяти. Мы найдем что-то посередине", - заявил президент.



Зеленский также отметил, что обсуждал с Путиным и вопросы арбитража.



"Мы обсуждали вопрос арбитража. По поводу возврата средств. Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос по поводу 3 миллиардов долларов, которые мы выиграли. Наша позиция простая. Мы готовы взять газом, это компромисс, на который мы готовы идти, нам нужно - "вай нот", - сказал украинский лидер.







Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet