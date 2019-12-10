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Зеленский не пересек красных линий – активисты

Комментариев: 3
Участники акции не будут оставаться на бессрочный протест под зданием Офиса президента Украины в Киеве.
Вече Красные линии для Зеленского
Вече Красные линии для Зеленского
Владимир Самарский / Фокус


Президент Владимир Зеленский по результатам переговоров лидеров стран нормандского формата в Париже не допустил сдачи национальных интересов Украины. Об этом заявили члены оргкомитета акции Варта на Банковой в своем обращении со сцены под зданием Офиса президента, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Владимир Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", - говорится в заявлении.

"Мы осознаем, что может существовать непубличная часть договоренностей между лидерами нормандской четверки, поэтому мы, представители гражданского общества, и дальше будем следить за развитием событий. Украинская нация способна реагировать быстро и действенно, как она это делала не единожды", - сказали они.

Члены оргкомитета акции призвали Зеленского соблюдать национальные интересы Украины и не пересекать "красные линии". Оргкомитет Варты на Банковой отметил недопустимость сворачивания свободы слова, ревизии достижений прошлых лет и наступления на украинский язык.

Координатор акции Варта на Банковой Павел Белоус сообщил Украинской правде, что лагерь под Офисом президента полностью вывезут к утру.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

Тем временем в Украине активисты протестовали против возможной капитуляции на переговорах. На улице Банковой возле Офиса президента митингующие разбили лагерь.

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Теги: протесты, Владимир Зеленский, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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farfalle    10.12.2019, 06:38
Оценка:  -2
farfalle
Ну наконец этому быдлу намекнули, что больше церемониться не будут. Или домой, или на 2 года вшей кормить
VSHIVANKA    10.12.2019, 06:12
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВСЮ ЭТУ УКРОПНУЮ БИОМАССУ ОТПРАВИТЬ В ОКОПЫ , А ЖЕЛАТЕЛЬНО СРАЗУ В КОТЛЫ , ИНАЧЕ ЭТО БЫДЛО НЕ ПОНИМАЕТ.. ...
И ПОБОЛЬШЕ АДА НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ , ПОБОЛЬШЕ АДА !!!
СЛИШКОМ УЖ МЯГКАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ СВИНЕЙ....
VSHIVANKA    10.12.2019, 06:16
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А ТАК , БЕСТОЛКОВАЯ ВСТРЕЧА ПРОШЛА , НИ О ЧЕМ...
КЛОУНА НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ НАЦИКИ ЗАШУГАЛИ , ПРИЕХАЛ НА ТАКСИ В ОБОСРАНЫХ ШАРОВАРАХ И НЕРВНО ПИЛ ВОДИЧКУ .
В ПАРИЖЕ ПУТИНА УВИДЕЛ , ТОЖЕ ВСЁ ПОПУТАЛ И СТУЛЬЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ,
НУЖНО БЫЛО ВИДЕТЬ ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПРИ ЭТОМ...))))
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