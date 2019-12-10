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Зеленский о переговорах с Путиным: Ничья

Комментариев: 2
Украинский лидер поделился первыми впечатлениями о российском президенте Владимире Путине.
В Париже состоялась первая встреча Зеленского с Путиным
В Париже состоялась первая встреча Зеленского с Путиным


Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря.

"Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", – сказал глава государства журналистам, добавив, что "почувствовал некоторые уступки" со стороны Путина.

"Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам", – отметил Зеленский после саммита в Париже.

По словам украинского лидера, Путин каждый вопрос разбирает на детали. "Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече.У него другая природная биомеханика", – пояснил Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

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Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ruslanmx    10.12.2019, 06:49
Оценка:  0
ruslanmx
дьявол кроется в деталях,будем посмотреть,только ,как по мне, ничего это не даст,любые переговоры-победа русни!!!
Progenitor_K    10.12.2019, 06:14
Оценка:  +3
Progenitor_K
Скромность сестра таланта. Зе победил. Евреи всегда побеждают чуркабасню ордынскую
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