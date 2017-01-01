Поездка Джулиани в Киев: отчет представят Минюсту США

Адвокат Трампа после поездки в Бухарест и Киев хочет завершить отчет по Украине и представить его Минюсту.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани хочет завершить подготовку доклада о своем антикоррупционном расследовании в Украине до 13 декабря. Об этом он сообщил в интервью радиопередаче, которую ведет бывший главный стратег президента Дональда Трампа - Стив Бэннон.

Позже Джулиани представит результаты министру юстиции - генеральному прокурору Уильяму Барру и республиканцам в Конгрессе.

"Я намеревался обрисовать основные контуры отчета и постараться предоставить его в распоряжение республиканцев в Конгрессе, а также генпрокурору в конце этой недели", - сообщил Джулиани.

"Мне, вероятно, следовало бы подготовить его в среду или четверг", — продолжал Джулиани. "Я не знаю, когда точно он будет опубликован, но к тому времени он должен быть готов. Я работал над ним все выходные", - сказал адвокат.

Ранее Трамп заявил, что Джулиани многое выяснил в ходе расследования в Украине. Юрист американского президента собирается показать доклад на эту тему генеральному прокурору и Конгрессу.

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