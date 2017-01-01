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Меркель поддержала пересмотр минских соглашений

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Канцлер Германии приветствует предложения президента Украины по изменению минских договоренностей.
Участники нормандской встречи
Участники нормандской встречи

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские договоренности не являются "окаменевшим документом". Об этом она сказала на итоговой пресс-конференции после нормандской встречи, сообщает РБК-Украина.

Она поприветствовала предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.

"Есть вопрос, этот документ окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению", - подчеркнула она.

Меркель не уточнила, о каких изменениях идет речь, но известно, что Зеленский предлагает установить, что контроль над границей должен быть передан Украине до выборов.

"Мы надеемся, что этот документ вновь будет гибким, и он будет оживлен", - сказала она.

Ранее Меркель назвала самый сложный вопрос переговоров. Лидерам нормандской четверки удалось достичь соглашения о продлении закона об особом статусе Донбасса.

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Теги: Меркель, Ангела Меркель, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, минские договоренности, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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