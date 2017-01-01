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У Путина рассказали, где пройдет новый нормандский саммит

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Следующий саммит в нормандском формате пройдет в Берлине, сообщил Дмитрий Песков. Встреча запланирована через четыре месяца.
Встреча лидеров запланирована через четыре месяца
Встреча лидеров запланирована через четыре месяца

Следующий саммит нормандской четверки пройдет в Берлине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины запланирована через четыре месяца - в апреле.

"По-моему, Берлин", - ответил Песков вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.

Ранее сообщалось, что названа дата проведения новой нормандской встречи. Очередная встреча лидеров стран Нормандского формата должна состояться в течение четырех месяцев.

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Теги: Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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