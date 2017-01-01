Итоги 9 декабря: Нормандский саммит и наказание России

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Нормандская встреча состоялась в Париже; РФ отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Россию на четыре года отстранили от международного спорта

Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях в ближайшие четыре года. Вместе с тем, в WADA не стали вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов: не замешанные в допинговых скандалах российские атлеты смогут выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Крупнейший в мире водопад пересох

Крупнейший в мире водопад Виктория, расположенный на границе Замбии и Зимбабве, существенно обмелел. Из-за сильнейшей засухи вода в реке Замбези снизилась до рекордного уровня. Сейчас приезжающим туристам только и остается, что вместо зеленых красот фотографировать каменные скалы с выжженной солнцем травой.

Встреча нормандской четверки прошла в Париже

В Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, в рамках встречи состоялись переговоры Зеленского с Путиным.

По итогам встречи нормандской четверки было принято коммюнике. Стороны подтвердили приверженность минским соглашениям и договорились о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года. Разведение сил в трех новых пунктах должно осуществиться к концу марта 2020 года, а обмен пленными по формуле “всех на всех“пройти до конца 2019 года.

Стороны также выступили за внесение “формулы Штайнмайера“ в Конституцию Украины. Была достигнута договоренность о расширении миссии ОБСЕ на Донбассе, чтобы она могла следить за режимом прекращения огня 24/7.

Проведение новой встречи в “нормандском формате“ запланировано в течение четырех месяцев.

Нидерланды снизили уровень террористической угрозы впервые с 2013 года

Нидерландское национальное антитеррористическое агентство снизило уровень угрозы теракта в стране впервые с 2013 года. NCTV снизил уровень угрозы с четвертого уровня до третьего по пятибалльной шкале. Теперь вероятность теракта перестала быть “реальной“, и изменилась на “возможную“.

Главную елку страны установили в Киеве

В Киеве на Софийской площади установили главную елку страны. Высота праздничного дерева составила 30 метров. Собрана елка из 400 сосен. Высота каждого дерева - от 1 до 4 метров.

Дерево украшают более 700 игрушек: конфеты, леденцы и огромные шары и более 3 километров гирлянд. В этом году тематикой праздничной локации на Софийской площади станет сказка о Щелкунчике. Поэтому и новогодняя елка оформлена в таком стиле. Ее основные цвета - красный, белый и зеленый.

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