Во время саммита в Париже погибли трое военных

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.

За сутки на Донбассе погибли трое бойцов штаб ООС

За сутки, 9 декабря, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, трое бойцов погибли, сообщает штаб ООС.

Так, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты осуществили 4 обстрелы .В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов.

Напомним, что за сутки 7 декабря на Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое были ранены. Враг применял минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также сообщалось, что 6 декабря на Донбассе началось с мощных обстрелов. В этот день в Украине отмечали День ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet