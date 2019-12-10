Боевики "ЛНР" дежурят на "нейтральном" мосту в Станице Луганской - ВВС

Войска от моста отвели летом и он стал нейтральной территорией.

На украинской стороне отремонтированного моста в Станице Луганской дежурят члены НВФ “ЛНР“. У них нет оружия, но они одеты в российский камуфляж, могут сделать тем, кто проходит по мосту замечания и снимают их на видео.

Об этом сообщает ВВС News Украина.

Войска от моста отвели летом и он стал нейтральной территорией. После этого на нем остались офицеры с украинской части СЦКК (Общего центра по контролю и координации прекращения огня).

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Параллельно остались там и представители самопровозглашенной “ЛНР“ - под видом той же СЦКК. Но с тех пор, как в декабре 2017 года с СЦКК вышли российские офицеры, эта часть Общего центра по контролю и координации прекращении огня нелегитимна.

Впрочем, это не останавливает “представителей ЛНР в СЦКК“ от того, чтобы проводить осмотр на нейтральной части моста.

Более того, находятся они не в центре моста, где, согласно минскими соглашениями, проходит линия разграничения, а сразу у отремонтированного участка, которая находится на правом, “украинском“ берегу.

Таким образом боевики НВФ “ЛНР“ фактически передвинули линию разграничения где-то на 100 метров и символически присутствуют на другом берегу Северского Донца.

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“Людей в камуфляже российского образца и синих касках “СЦКК“ действительно можно увидеть у нового участка моста. Оружия, по крайней мере видимого, у них нет. Но они наблюдают за потоком людей и время от времени что-то говорят в рации.По свидетельствам гражданских, которые часто пересекают мост, “ЛНРовские“ наблюдатели здесь могут делать замечания, требовать какие-то документы и “разрешения ЛНР“ и запрещать съемку. А также они снимают сами - в частности, украинских журналистов с другой стороны. Фактически, это передовой пост наблюдения“, - отмечают журналисты ВВС.

“Как военный, я бы их, конечно, пострелял. Но здесь уже вопрос не так военный, а больше дипломатический“, - рассказал журналистам один из украинских бойцов в районе Станицы Луганской.

А в украинской части СЦКК присутствие “ЛНРовцев“ на мосту, еще и в российской униформе и с касками, называют провокацией.

“Сначала все стояли по разным берегам реки. Однако несколько месяцев назад, где-то после начала разведения, они перешли. С их стороны это открытая провокация“, - подчеркнул прессофицер СЦКК в разговоре с BBC News Украина.

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По его словам, украинская сторона обращалась к Мониторинговой миссии ОБСЕ с тем, чтобы она повлияла на ситуацию, однако представители так называемой “СЦКК от ЛНР“ все равно остаются на мосту.

“Фактически они там находятся просто как гражданские лица“, - пояснил украинский офицер.

И спросил: “Что нам, идти драться с ними? ОБСЕ мы сообщили, это уже частично политический вопрос“.

Присутствие представителей незаконных вооруженных формирований на “нейтральном“ мосту подтверждают в своем недавнем отчете и наблюдатели ОБСЕ.

“1 декабря на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела менее 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью“ СЦКК “) между южной оконечностью нововыстроенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения “, - говорится в их отчете.

Как сообщалось 15 ноября, на мосту в Станице Луганской жители “ЛНР“ украли украинскую лавочку.

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