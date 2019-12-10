Зеленский: Сказал Путину, что у нас не запрещено говорить на русском языке
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинцы хорошо говорят как на украинском, так на русском и английском языках. Об этом он сказал на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник, 10 декабря.
У нас в Украине люди с неплохим образованием могут разговаривать и на русском языке, и на украинском…у нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке у нас достаточно неплохо говорят, - сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский раскрыл детали газовых переговоров. Украинский президент подчеркнул, что речь уже не идет о контракте на транзит российского газа на один год.
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Пи...деть не мешки ворочать
Из ЗУ полно ваших мудаков тут пашут
Нет более тупого и упертого народа, чем лохлы - биться башкой о стенку -ваше все
Поэтому попроси куратора исправить методичку.
Законом то не запрещено но могут и побить ? Украинская демократия.... она такая.
ну как скажешь, ты только не нервничай, все хорошо, все тебя любят, кушай таблеточки.
Из гугла, можно найти и интервью потерпевшего и рассказы нациков о регулярности подобных рейдов. Только полиция молчит...
А "по факту" нельзя начать проверку ? Когда памятник свастиками разрисовывают полиция ждет заявления от памятника ? Ну он же потерпевший....