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Зеленский: Сказал Путину, что у нас не запрещено говорить на русском языке

Комментариев: 47
Глава государства заверил, что граждане Украины имеют возможность разговаривать на любом языке, в том числе на русском.
Зеленский прокомментировал языковой вопрос
Зеленский прокомментировал языковой вопрос
Корреспондент.net

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинцы хорошо говорят как на украинском, так на русском и английском языках. Об этом он сказал на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник, 10 декабря.

У нас в Украине люди с неплохим образованием могут разговаривать и на русском языке, и на украинском…у нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке у нас достаточно неплохо говорят, - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский раскрыл детали газовых переговоров. Украинский президент подчеркнул, что речь уже не идет о контракте на транзит российского газа на один год.

 

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Теги: Языковой вопрос, Русский язык, Путин, украинский язык, Владимир Путин, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Комментариев (48)
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ВосставшийИзБана    10.12.2019, 11:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вся эта история с языком предназначена только для одного - приписать Московии историю Руси. Бывшая колония Татарии хочет рассказать все, что они древнее самобытное государство. А по факту на сегодняшний день государства так называемых "русских" не существует.
Путин_xyйло    10.12.2019, 11:02
Оценка:  0
Путин_xyйло
Походу тут собрались все кацапские експерДы украинского закона о "язЫке". В глаза не видели, но возмущены!
caze22    10.12.2019, 10:32
Оценка:  -11
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
Орест_Пiхва    10.12.2019, 10:29
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
Ага особено когда ницои-фарионы будут рядом. Или упоротая кастрюля услышит язык ахрэсора.
Пи...деть не мешки ворочать
Via_dolorosa    10.12.2019, 10:42
Оценка:  -2
Via_dolorosa
Правильно бойтесь и не_х шастать сюда. А то вас злые бандервц. живьём зажарят.
farfalle    10.12.2019, 10:45
Оценка:  -2
farfalle
Вот вы и не шастайте - 3 млн гастеров не знаем, куда девать
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:47
Оценка:  0
Путин_xyйло
Как жеж много зажарили Донецких переселенцев. И всех за русЬкий язЫк.
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:49
Оценка:  +1
Путин_xyйло
farfalle Макарона, ты же бил себя копытом что из Одессы? Теперь ты маскабадец...
farfalle    10.12.2019, 10:55
Оценка:  -2
farfalle
Из какой Одессы? Я разве похож на ваше быдло???
Из ЗУ полно ваших мудаков тут пашут
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:58
Оценка:  +1
Путин_xyйло
farfalle Так отож! Быдло ты свое собственно кацапское, но когда тебе выгодно косишь под украинца! И не ты один!
farfalle    10.12.2019, 11:03
Оценка:  -4
farfalle
Как я могу косить под этот убогий, обиженный и опущенный жизнью народ??? Ты с ума сошел?
Путин_xyйло    10.12.2019, 11:04
Оценка:  +1
Путин_xyйло
farfalle Не нервничай пропеллер, с xyя в твоей срaке ты никуда не сорвешься!
fulminate    10.12.2019, 10:12
Оценка:  +2
fulminate
Мне вообще сложно представить как можно запретить разговаривать людям на русском языке. Это надо к каждому полицая с нагайкой преставлять? Бред. Мне сложно представить насколько надо быть тупыми и серливыми, чтобы воспринимать это всерьез. Кому интересно как вы разговариваете у себя на кухне?
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:29
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Разговаривать в Украине на русском запрещают только кацaпские прoпaгAндoны!
бяка-zluka    10.12.2019, 10:31
Оценка:  +1
бяка-zluka
И быу рыгиогалы
Boxerogos    10.12.2019, 10:11
Оценка:  -6
Boxerogos
Зе,ты реально клоуном был,клоуном есть сейчас,клоуном и останешься.Твоё декларирование вызывпет лишь смех.Но"языковой закон"смех не вызывает.И этот закон очень скоро станет костью в твоём горле.
fulminate    10.12.2019, 10:25
Оценка:  +1
fulminate
Ну надо хоть ознакомится с этим законом. Бытового и религиозного общения он вообще не касается. Касается лишь публичных выступлений. Откуда столько паники? Не люди а сцыкуны какие-то. Нас заставят! Нам запретят! Кому вы нужны со своим суржиком? Хоть на каком-то грамотно научитсь базарить и то хорошо
бяка-zluka    10.12.2019, 10:30
Оценка:  -1
бяка-zluka
Мой малой за 3 месяца выучил украинский, до этого 18 лет на русском базарил.Кто реально хочет- выучит.Эт токо политикам трудно.........
farfalle    10.12.2019, 10:38
Оценка:  -1
farfalle
А почему запрещены публичные выступления? И это в стране, которая почти вся говорит на русском? Это как называется? А?
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:42
Оценка:  -1
Путин_xyйло
farfalle Говорю тебе чисто по-русски : ИПЛО ЗАТРАМБУЙ, публично!
farfalle    10.12.2019, 10:44
Оценка:  -1
farfalle
Этот интеллектуальный дурачок даже не понимает, что убивая русский язык, вы роете себе могил))
Нет более тупого и упертого народа, чем лохлы - биться башкой о стенку -ваше все
CasperW    10.12.2019, 10:50
Оценка:  0
CasperW
farfalle, научи нас, как язык нацменшинств защищать. В Удмуртии мужчина сжег себя у здания Госсовета республики, чтобы "дети учили удмуртский язык и его не забывали". Или если это не русский, то и защищать не нужно? Лицемер ты, почему не сидишь на русских сайтах, и не защищаешь удмуртский язык?
farfalle    10.12.2019, 10:57
Оценка:  -3
farfalle
Что, на удмуртском говорит 80% населения России? На него квоты не вводят, в госучреждениях никто не запрещает, за песни на удмуртском гитары не ломают. Ты не запиздился, малыш?
CasperW    10.12.2019, 11:12
Оценка:  +2
CasperW
Во-первых, у нас почти 100% говорят на русском, но родной русский - меньше половины населения (около 36% по данным 2005 года). Если учитывать, что Крым сейчас "ваш", да и в Донецке рубли ходят, то этот процент даже ниже.
Поэтому попроси куратора исправить методичку.
CasperW    10.12.2019, 11:14
Оценка:  +2
CasperW
А во-вторых, подскажи, какое нужно количество говорящих, по версии русского фашиста, чтобы язык имел право на существование (а не боролся за виживание путем самосожжения ученого).
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:09
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Типа темнейший не знает. Ему важно иметь правильную для себя картинку. И пох на правду!
tulchanin    10.12.2019, 10:07
Оценка:  -5
tulchanin
"Во Львове радикалы разбили гитару уличному музыканту, который пел на русском"©
Законом то не запрещено но могут и побить ? Украинская демократия.... она такая.
Хитрый-Лис    10.12.2019, 10:10
Оценка:  0
Хитрый-Лис
А бЯндеровцы куда делись? Я вас спрашиваю!!!!!!!!!!
tulchanin    10.12.2019, 10:18
Оценка:  -3
tulchanin
Никуда, все на месте ! "Я прошу прощения, я тоже бандеровец!"© - написал глава Нацполиции Украины. К нему присоединились многие правоохранители и политики. Что у вас с памятью, только в феврале было, и года не прошло.
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:12
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Почему в "равноправном" совке, а теперь и на расии присутствует понятие "не русский = чурка"? Вершина равноправия!
tulchanin    10.12.2019, 10:20
Оценка:  -3
tulchanin
В смысле американцы, французы, немцы, украинцы = чурка ? Это только в вашей голове присутствует. =)
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:25
Оценка:  -1
Путин_xyйло
tulchani Ты тупой или малолетка?
tulchanin    10.12.2019, 10:45
Оценка:  0
tulchanin
xyйло, учись выражать мысли конкретней.
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:51
Оценка:  +1
Путин_xyйло
S_tulchanin Xyйло - Путин, тупая малолетка - ты! Конкретней некуда!
tulchanin    10.12.2019, 10:55
Оценка:  -2
tulchanin
xyйло,
ну как скажешь, ты только не нервничай, все хорошо, все тебя любят, кушай таблеточки.
fulminate    10.12.2019, 10:14
Оценка:  +2
fulminate
Бедненький. Какой ранимый. Уже больше месяца прошло с того момента, а у тебя диарея до сих пор. В любой стране могут втащить прямо среди бела дня на центральной улице...
tulchanin    10.12.2019, 10:22
Оценка:  -3
tulchanin
Конечно, но не в любой "втащуны" об этом открыто рассказывают под игнорирование полиции.
fulminate    10.12.2019, 10:27
Оценка:  0
fulminate
Откуда такая осведомленность об игнорировании полиции? Потерпевший написал заявление? Сами себе нафантазируют, сами себя напугают, надумают и серят потом налево и направо. Паникеры...
tulchanin    10.12.2019, 10:43
Оценка:  -3
tulchanin
fulminate
Из гугла, можно найти и интервью потерпевшего и рассказы нациков о регулярности подобных рейдов. Только полиция молчит...
fulminate    10.12.2019, 11:21
Оценка:  +1
fulminate
Разбитая гитара - мелкое хулиганство. Чтобы полиция начала проверку, потерпевший должен написать заявление, а не интервью давать. Может они вообще кенты, делают картинку чтобы такие как ты возбуждались...
tulchanin    10.12.2019, 11:29
Оценка:  0
tulchanin
fulminate
А "по факту" нельзя начать проверку ? Когда памятник свастиками разрисовывают полиция ждет заявления от памятника ? Ну он же потерпевший....
fulminate    10.12.2019, 11:36
Оценка:  0
fulminate
В смысле по факту? Для полиции фактом является заявление. Либо от потерпевшего с разбитой гитарой, либо от представителя коммунальной организации, на балансе которой находился памятник. Исключением являются более тяжкие преступления, на которые полиция обязана самостоятельно реагировать...
CasperW    10.12.2019, 10:48
Оценка:  0
CasperW
Научите нас, как правильно язык нацменшинств защищать. Я слышал, вы умеете: В Удмуртии мужчина сжег себя у здания Госсовета республики, чтобы "дети учили удмуртский язык и его не забывали". Ах да, это ж не русский язык, его защищать не нужно. Двойные стандарты русских, как всегда.
ira0957    10.12.2019, 10:03
Оценка:  -5
ira0957
Foreign Policy (США): пришло время Украине отпустить Донбасс
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:08
Оценка:  +5
Путин_xyйло
ОПУСТИТЬ Бамбас - это к Xyйлу!
Хитрый-Лис    10.12.2019, 10:11
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
С каких это пор страна 404 которую даже на олимпиаду не допускают верит ПИНДОСАМ?
ВосставшийИзБана    10.12.2019, 10:27
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Пиндосы - это вообще-то греки.
Путин_xyйло    10.12.2019, 10:40
Оценка:  0
Путин_xyйло
ВосставшийИзБана Но не для кацапоff!
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