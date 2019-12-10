Зеленский: Сказал Путину, что у нас не запрещено говорить на русском языке

Глава государства заверил, что граждане Украины имеют возможность разговаривать на любом языке, в том числе на русском.

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинцы хорошо говорят как на украинском, так на русском и английском языках. Об этом он сказал на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник, 10 декабря.

У нас в Украине люди с неплохим образованием могут разговаривать и на русском языке, и на украинском…у нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке у нас достаточно неплохо говорят, - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский раскрыл детали газовых переговоров. Украинский президент подчеркнул, что речь уже не идет о контракте на транзит российского газа на один год.

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